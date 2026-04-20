鉅亨網記者劉玟妤 台北
元山 (6275-TW) 指出，仁武新廠第二季將完成搬遷進駐作業，屆時台灣月產能最高可達 120 至 150 萬台，最快第三季開始放量生產，並貢獻營收，激勵元山今 (20) 日強攻漲停，鎖住 55.1 元。
元山今天早盤以 52.1 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 55.1 元，站上所有均線，排隊委買單超過 1000 張，成交量則超過 2000 張。三大法人也連續 3 個交易日買超，上周合計買超 401 張。
元山指出，汽車產業邁向電動化與智慧化，目前已掌握國際 Tier 1 車廠發展汽車智慧座艙需求，其靜音抗噪風扇散熱技術與溫控模組產品成功導入頂級豪華車款。
另外，今年中國調整新能汽車購置稅優惠政策，可望緩和價格競爭，並優化產業供應鏈，元山持續與高階客戶維持合作關係，看好中國市場長期展望。
高階 IT 業務方面，元山持續擴大液冷散熱產品布局，目前產品已涵蓋 120kW、150kW、250kW Side-car 及 1.4MW In-Row CDU 等產品，並投入 In-Rack CDU、RPU 散熱系統開發，目標打入雲端資料下因、高階伺服器及邊緣運算等客戶。
下一篇