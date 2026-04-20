鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-20 12:00

元山 (6275-TW) 指出，仁武新廠第二季將完成搬遷進駐作業，屆時台灣月產能最高可達 120 至 150 萬台，最快第三季開始放量生產，並貢獻營收，激勵元山今 (20) 日強攻漲停，鎖住 55.1 元。

元山今天早盤以 52.1 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 55.1 元，站上所有均線，排隊委買單超過 1000 張，成交量則超過 2000 張。三大法人也連續 3 個交易日買超，上周合計買超 401 張。

‌



元山指出，汽車產業邁向電動化與智慧化，目前已掌握國際 Tier 1 車廠發展汽車智慧座艙需求，其靜音抗噪風扇散熱技術與溫控模組產品成功導入頂級豪華車款。

另外，今年中國調整新能汽車購置稅優惠政策，可望緩和價格競爭，並優化產業供應鏈，元山持續與高階客戶維持合作關係，看好中國市場長期展望。