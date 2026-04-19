盤中速報 - REQ大跌17.1%，報0.0902美元

Request Network(簡稱REQ)是一個建立在以太坊網絡上的去中心化網絡，允許任何人在任何地方發起支付請求，並向接收者提供安全支付方法。項目旨在創建一個用加密貨幣和request網絡集成的企業級資產發票，會計，審計和付款標准的金融平台。項目有較明確的應用場景和技術規劃，未來發展的關鍵在於市場拓展和企業應用普及。