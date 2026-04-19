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鉅亨速報

盤中速報 - REQ大跌17.1%，報0.0902美元

鉅亨網新聞中心

REQ(REQ)在過去 24 小時內跌幅超過17.1%，最新價格0.0902美元，總成交量達0.16億美元，總市值0.50億美元，目前市值排名第 67 名。

近 1 日最高價：0.18美元，近 1 日最低價：0.0898美元，流通供給量：796,694,831。

Request Network(簡稱REQ)是一個建立在以太坊網絡上的去中心化網絡，允許任何人在任何地方發起支付請求，並向接收者提供安全支付方法。項目旨在創建一個用加密貨幣和request網絡集成的企業級資產發票，會計，審計和付款標准的金融平台。項目有較明確的應用場景和技術規劃，未來發展的關鍵在於市場拓展和企業應用普及。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+59.97%
  • 近 1 月：+55.41%
  • 近 3 月：-1.33%
  • 近 6 月：-20.57%
  • 今年以來：-1.80%

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