盤中速報 - GTC大漲33.02%，報0.141美元
鉅亨網新聞中心
GTC(GTC)在過去 24 小時內漲幅超過33.02%，最新價格0.141美元，總成交量達0.11億美元，總市值0.12億美元，目前市值排名第 185 名。
近 1 日最高價：0.187美元，近 1 日最低價：0.089美元，流通供給量：87,491,502。
Gitcoin 是一個自 2017 年11月發起的開源軟體開發激勵平台。 它的 Kernel Fellowship 是一個為期八周的僅限邀請的計劃，它使 Web3 開發人員和項目能夠連接並形成關係並構建產品。隨著 Gitcoin 的發展，目前已延伸出了黑客馬拉松「Hackathons」、眾籌捐贈「Grants」、加速器孵化「Kernel」和社交屬性「Kudos」等不同版塊。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+29.33%
- 近 1 月：+8.99%
- 近 3 月：-29.20%
- 近 6 月：-55.91%
- 今年以來：-31.21%
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