盤中速報 - GTC大漲33.02%，報0.141美元

Gitcoin 是一個自 2017 年11月發起的開源軟體開發激勵平台。 它的 Kernel Fellowship 是一個為期八周的僅限邀請的計劃，它使 Web3 開發人員和項目能夠連接並形成關係並構建產品。隨著 Gitcoin 的發展，目前已延伸出了黑客馬拉松「Hackathons」、眾籌捐贈「Grants」、加速器孵化「Kernel」和社交屬性「Kudos」等不同版塊。