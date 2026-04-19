盤中速報 - ORDI大跌19.82%，報4.55美元
鉅亨網新聞中心
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內跌幅超過19.82%，最新價格4.55美元，總成交量達0.47億美元，總市值0.95億美元，目前市值排名第 91 名。
近 1 日最高價：5.78美元，近 1 日最低價：3.84美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+128.26%
- 近 1 月：+107.42%
- 近 3 月：+15.50%
- 近 6 月：-1.67%
- 今年以來：+13.22%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Highstreet大跌12.24%，報0.37美元
- 盤中速報 - LayerZero大跌16.74%，報1.62美元
- 盤中速報 - Worldcoin大跌8.66%，報0.26美元
- 盤中速報 - REQ大漲66.1%，報0.1176美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇