盤中速報 - THETA大跌8.05%，報0.217美元
鉅亨網新聞中心
THETA(THETA)在過去 24 小時內跌幅超過8.05%，最新價格0.217美元，總成交量達0.13億美元，總市值1.86億美元，目前市值排名第 19 名。
近 1 日最高價：0.279美元，近 1 日最低價：0.209美元，流通供給量：1,000,000,000。
Theta是專為影音串流設計的區塊鏈網路，用戶可以透過點對點傳輸的基礎上通用頻寬和計算機資源，目標在讓觀賞者享有更良好的串流服務，讓內容創作者得到更多贊助，同時為串流服務平台基礎架構提供更低的服務成本。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+31.52%
- 近 1 月：+25.43%
- 近 3 月：-32.82%
- 近 6 月：-61.39%
- 今年以來：-22.22%
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