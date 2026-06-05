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盤中速報 - 幣安幣大跌8.25%，報558.4美元

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幣安幣(BNB)在過去 24 小時內跌幅超過8.25%，最新價格558.4美元，總成交量達2.81億美元，總市值765.58億美元，目前市值排名第 3 名。

近 1 日最高價：610.2美元，近 1 日最低價：556.5美元，流通供給量：136,358,483。

幣安幣是由Binance平台發行的功能型代幣，可以用來支付幣安交易所的手續費或參與投資活動。原先是部署在以太坊網絡上的ERC-20代幣，然而隨著幣安鏈主網發佈上線，現已今有三種BNB存在：幣安鏈的BEP-2；幣安智能鏈的BEP-20；以太坊的ERC-20。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-6.04%
  • 近 1 月：-4.15%
  • 近 3 月：-6.73%
  • 近 6 月：-31.61%
  • 今年以來：-30.10%

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