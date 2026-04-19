盤中速報 - REQ大漲109.26%，報0.1469美元
鉅亨網新聞中心
REQ(REQ)在過去 24 小時內漲幅超過109.26%，最新價格0.1469美元，總成交量達0.13億美元，總市值0.50億美元，目前市值排名第 67 名。
近 1 日最高價：0.18美元，近 1 日最低價：0.0694美元，流通供給量：796,694,831。
Request Network(簡稱REQ)是一個建立在以太坊網絡上的去中心化網絡，允許任何人在任何地方發起支付請求，並向接收者提供安全支付方法。項目旨在創建一個用加密貨幣和request網絡集成的企業級資產發票，會計，審計和付款標准的金融平台。項目有較明確的應用場景和技術規劃，未來發展的關鍵在於市場拓展和企業應用普及。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+59.97%
- 近 1 月：+55.41%
- 近 3 月：-1.33%
- 近 6 月：-20.57%
- 今年以來：-1.80%
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