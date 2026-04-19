盤中速報 - Highstreet大跌21.71%，報0.26美元
鉅亨網新聞中心
Highstreet(HIGH)在過去 24 小時內跌幅超過21.71%，最新價格0.26美元，總成交量達1.09億美元，總市值0.20億美元，目前市值排名第 171 名。
近 1 日最高價：0.59美元，近 1 日最低價：0.25美元，流通供給量：78,379,370。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+165.00%
- 近 1 月：+130.43%
- 近 3 月：+52.88%
- 近 6 月：-2.75%
- 今年以來：+41.33%
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