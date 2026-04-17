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相互指出，此次出售常熟廠原因在於因應國際貿易情勢變化，近幾年中美貿易戰、科技戰及關稅戰使大陸手機消費市場日趨萎縮。同時，軟板業界價格競爭激烈，維持穩定獲利不易使營運風險大增。

相互強調，公司基於策略轉型及創造股東最大利益之原則下達成此項決議，未來將重新整合資源，積極投入近幾年研發的 PCB 新製程技術，朝更線寬、線距更小的高階產品邁進，並以台灣新莊廠為生產基地，拓展多元應用領域市場。