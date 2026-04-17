鉅亨網記者張欽發 台北
軟板廠相互 (6407-TW) 今 (17) 日由董事會決議處分間接投資之大陸公司常熟東南相互電子有限公司 100% 股權，交易金額爲人民幣 6.22 億元(約 28.74 億元新台幣)，股權出售案將待股東常會通過後，預計於 8 月底前完成所有相關程序並進行交割，
相互指出，常熟東南相互電子主要業務係手機鏡頭模組軟硬複合板生產與銷售，間接客戶主要為華為、榮耀、小米及 OPPO 等大陸品牌廠。
相互指出，此次出售常熟廠原因在於因應國際貿易情勢變化，近幾年中美貿易戰、科技戰及關稅戰使大陸手機消費市場日趨萎縮。同時，軟板業界價格競爭激烈，維持穩定獲利不易使營運風險大增。
相互強調，公司基於策略轉型及創造股東最大利益之原則下達成此項決議，未來將重新整合資源，積極投入近幾年研發的 PCB 新製程技術，朝更線寬、線距更小的高階產品邁進，並以台灣新莊廠為生產基地，拓展多元應用領域市場。
相互此一出售大陸轉投資事業 100% 股權案，將提 6 月 18 日股東會討論。
相互 2025 年全年營收 31.62 億元，毛利率 13.81%，稅後純益 1.14 億元，每股純益 1.52 元，擬以資本公積配發 2 元股息。
相互 2026 年 1-3 月營收 8.2 億元，年增 43.49%。
下一篇