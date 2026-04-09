軟板廠圓裕 ( 6835-TW ) 今 (9) 日公布最新營收，3 月營收 2.13 億元，月增 48.92%，年減 2.25%，首季營收接近去年同期表現；累計 1-3 月營收 5.77 億元，較去年同期略減 3.77％。記憶體短缺對筆電客戶拉貨動能的影響逐漸減緩，消費性電子、車用電子產品出貨成長，工規產品持穩，圓裕營收表現穩定。

AI 自雲端走向終端，穿戴裝置、機器人等多元化應用場景，帶動終端產品換機潮。圓裕長期與國際 EMS 大廠配合開發客製化產品，貼近邊緣 AI 驅動智慧終端升級趨勢，持續看好公司消費性電子應用產品的成長，並爭取更多量產規模品項訂單。此外，車用電子受惠客戶銷量成長，今年成長性仍看好。