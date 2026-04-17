鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約梅隆銀行(BK-US)EPS預估上修至8.6元，預估目標價為139.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對紐約梅隆銀行(BK-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.4元上修至8.6元，其中最高估值8.88元，最低估值8.31元，預估目標價為139.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.88(8.6)
|10.1
|11
|最低值
|8.31(8.25)
|9
|9.85
|平均值
|8.6(8.42)
|9.48
|10.51
|中位數
|8.6(8.4)
|9.48
|10.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|216.25億
|226.00億
|233.26億
|241.31億
|最低值
|211.62億
|218.25億
|226.69億
|241.31億
|平均值
|213.20億
|221.27億
|230.14億
|241.31億
|中位數
|212.61億
|221.31億
|230.48億
|241.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.14
|2.90
|3.87
|5.80
|7.40
|營業收入
|160.17億
|199.23億
|337.04億
|397.45億
|405.50億
詳細資訊請看美股內頁：
紐約梅隆銀行(BK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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