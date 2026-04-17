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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約梅隆銀行(BK-US)EPS預估上修至8.6元，預估目標價為139.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對紐約梅隆銀行(BK-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.4元上修至8.6元，其中最高估值8.88元，最低估值8.31元，預估目標價為139.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.88(8.6)10.111
最低值8.31(8.25)99.85
平均值8.6(8.42)9.4810.51
中位數8.6(8.4)9.4810.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值216.25億226.00億233.26億241.31億
最低值211.62億218.25億226.69億241.31億
平均值213.20億221.27億230.14億241.31億
中位數212.61億221.31億230.48億241.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.142.903.875.807.40
營業收入160.17億199.23億337.04億397.45億405.50億

詳細資訊請看美股內頁：
紐約梅隆銀行(BK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBK

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