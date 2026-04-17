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鉅亨速報

盤後速報 - 主動富邦動態入息(00982D)次交易(20)日除息0.05元，參考價9.99元

鉅亨網新聞中心

主動富邦動態入息(00982D-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。

首日參考價為9.99元，相較今日收盤價10.04元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.52%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 10.04 0.052 0.52% 0.0
2026/03/17 10.08 0.052 0.52% 0.0
2026/02/25 10.27 0.052 0.51% 0.0
2026/01/20 10.17 0.052 0.51% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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