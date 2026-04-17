盤後速報 - 主動富邦動態入息(00982D)次交易(20)日除息0.05元，參考價9.99元
鉅亨網新聞中心
主動富邦動態入息(00982D-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。
首日參考價為9.99元，相較今日收盤價10.04元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.52%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/20
|10.04
|0.052
|0.52%
|0.0
|2026/03/17
|10.08
|0.052
|0.52%
|0.0
|2026/02/25
|10.27
|0.052
|0.51%
|0.0
|2026/01/20
|10.17
|0.052
|0.51%
|0.0
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