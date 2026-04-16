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鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.73%，報69.78美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間16日21:30股價上漲3.78美元，報69.78美元，漲幅5.73%，成交量120,885（股），盤中最高價69.78美元、最低價69.78美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.74%
  • 近 1 月：-12.25%
  • 近 3 月：-48.62%
  • 近 6 月：-55.95%
  • 今年以來：-59.29%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A67.75+2.65%

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