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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Transocean有限公司(RIG-US)EPS預估上修至0.21元，預估目標價為5.90元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Transocean有限公司(RIG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.2元上修至0.21元，其中最高估值0.28元，最低估值0.09元，預估目標價為5.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.28(0.28)0.340.27
最低值0.09(0.09)0.05-0.1
平均值0.2(0.2)0.180.16
中位數0.21(0.2)0.190.24

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值39.89億39.17億42.14億
最低值37.70億36.48億34.52億
平均值38.69億37.88億37.60億
中位數38.73億37.80億37.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.93-0.89-1.24-0.76-3.04
營業收入25.56億25.75億28.32億35.24億39.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Transocean有限公司(RIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRIG

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