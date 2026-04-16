鉅亨速報 - Factset 最新調查：Transocean有限公司(RIG-US)EPS預估上修至0.21元，預估目標價為5.90元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Transocean有限公司(RIG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.2元上修至0.21元，其中最高估值0.28元，最低估值0.09元，預估目標價為5.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.28(0.28)
|0.34
|0.27
|最低值
|0.09(0.09)
|0.05
|-0.1
|平均值
|0.2(0.2)
|0.18
|0.16
|中位數
|0.21(0.2)
|0.19
|0.24
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39.89億
|39.17億
|42.14億
|最低值
|37.70億
|36.48億
|34.52億
|平均值
|38.69億
|37.88億
|37.60億
|中位數
|38.73億
|37.80億
|37.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.93
|-0.89
|-1.24
|-0.76
|-3.04
|營業收入
|25.56億
|25.75億
|28.32億
|35.24億
|39.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Transocean有限公司(RIG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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