search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 長廣(7795)下週(4月23日)除息2.15元，預估參考價392.85元

鉅亨網新聞中心

長廣(7795-TW)下週(4月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.15元。

以今日(4月16日)收盤價395.00元計算，預估參考價為392.85元，息值合計為2.15元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

長廣(7795-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為機械設備製造與銷售。電子零組件製造與銷售。機械設備安裝。近5日股價上漲15.59%，集中市場加權指數上漲5.64%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/23 395.00 2.15 0.54% 0.0
2025/04/23 123.0 3.0 2.44% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數37132.02+1.12%
長廣395-2.23%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty