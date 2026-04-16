盤後速報 - 長廣(7795)下週(4月23日)除息2.15元，預估參考價392.85元
鉅亨網新聞中心
長廣(7795-TW)下週(4月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.15元。
以今日(4月16日)收盤價395.00元計算，預估參考價為392.85元，息值合計為2.15元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
長廣(7795-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為機械設備製造與銷售。電子零組件製造與銷售。機械設備安裝。近5日股價上漲15.59%，集中市場加權指數上漲5.64%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/23
|395.00
|2.15
|0.54%
|0.0
|2025/04/23
|123.0
|3.0
|2.44%
|0.0
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