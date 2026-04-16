盤後速報 - 曜亞(4138)下週(4月23日)除息4.2元，預估參考價59.0元
鉅亨網新聞中心
曜亞(4138-TW)下週(4月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。
以今日(4月16日)收盤價63.20元計算，預估參考價為59.0元，息值合計為4.2元，股息殖利率6.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
曜亞(4138-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容之雷射儀器銷售。醫學美容之耗材、保養品銷售。醫學美容之儀器維護。近5日股價上漲1.45%，櫃買市場加權指數上漲5.47%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/23
|63.20
|4.2
|6.65%
|0.0
|2025/09/01
|76.8
|0.0
|0.0%
|1.0
|2025/04/18
|87.5
|4.15
|4.74%
|0.0
|2024/08/26
|103.0
|0.0
|0.0%
|1.0
|2024/04/18
|134.5
|6.75
|5.02%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 曜亞3月營收1.27億元年增6.21% 1—3月達3.43億元
- 曜亞:公告本公司受統一證券邀請舉辦公開法人說明會
- 曜亞:公告本公司訂定115年除息基準日相關事宜
- 曜亞2月營收0.97億元年減18.37% 1—2月達2.16億元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇