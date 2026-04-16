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鉅亨速報

盤後速報 - 曜亞(4138)下週(4月23日)除息4.2元，預估參考價59.0元

鉅亨網新聞中心

曜亞(4138-TW)下週(4月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。

以今日(4月16日)收盤價63.20元計算，預估參考價為59.0元，息值合計為4.2元，股息殖利率6.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

曜亞(4138-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容之雷射儀器銷售。醫學美容之耗材、保養品銷售。醫學美容之儀器維護。近5日股價上漲1.45%，櫃買市場加權指數上漲5.47%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/23 63.20 4.2 6.65% 0.0
2025/09/01 76.8 0.0 0.0% 1.0
2025/04/18 87.5 4.15 4.74% 0.0
2024/08/26 103.0 0.0 0.0% 1.0
2024/04/18 134.5 6.75 5.02% 0.0

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曜亞63.2+0.48%

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