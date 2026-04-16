鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-16 08:24

日本防衛省周一（13 日）在東京舉行儀式，正式宣布陸上自衛隊成立兩個新機構，負責推進無人作戰系統應用。這一舉動引起國際輿論關注。美國《The Diplomat》認為，這象徵日本為未來衝突備戰的模式正在發生更廣泛轉變。

日本正式宣布成立兩新機構，推進無人作戰系統應用。（圖：Shutterstock）

《The Diplomat》指出，日本這兩個新機構雖然規模不大，總共僅 13 人，但將在建立無人作戰能力上發揮作用。其中，由 7 人組成的「無人防衛能力推進辦公室」，負責制定作戰構想、技術研發以及人員訓練；另 6 人組成的「無人系統辦公室」，統籌無人平台的採購、後勤與維護保障。

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《The Diplomat》認為，日本國內勞動力持續縮減，是驅使日本自衛隊向無人作戰體系轉型的一個現實因素。

日本自衛隊正面臨人員缺口。截至 2025 年 3 月，自衛隊整體滿員率為 89.1%，是過去 25 年來首次跌破 90%，其中陸上自衛隊受影響最明顯，滿員率為 87.7%。

日本人口持續減少的趨勢意味著這一困境將進一步加劇。《The Diplomat》稱，到 2045 年度日本適齡徵兵人口預估將減少約三成。

除了人口因素，日本也關注無人機在烏克蘭戰爭、伊朗戰爭中的運用。《The Diplomat》稱，這種成本相對低廉、可大規模部署，且在偵察、打擊及消耗性作戰中效果顯著的裝備，被日本視為可維持作戰能力、降低人力依賴的途徑。

實際上，這一認知早在 2022 年就已經被日本官方納入防衛戰略文件，該文件稱無人作戰系統是能改變戰局的力量。