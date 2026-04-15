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鉅亨速報

盤中速報 - 直覺(INTU-US)大漲5.04%，報385.3美元

鉅亨網新聞中心

直覺(INTU-US)截至台北時間15日21:39股價上漲18.5美元，報385.30美元，漲幅5.04%，成交量379,772（股），盤中最高價385.30美元、最低價372.76美元。

美股指數盤中表現

直覺(INTU-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-10.59%
  • 近 1 月：-16.63%
  • 近 3 月：-35.26%
  • 近 6 月：-44.18%
  • 今年以來：-44.63%

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美股美股盤中盤中速報直覺

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