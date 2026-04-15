search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 摩根士丹利(MS-US)大漲5.49%，報193.41美元

鉅亨網新聞中心

摩根士丹利(MS-US)截至台北時間15日21:35股價上漲10.07美元，報193.41美元，漲幅5.49%，成交量1,224,062（股），盤中最高價194.59美元、最低價187.92美元。

美股指數盤中表現

摩根士丹利(MS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+8.85%
  • 近 1 月：+18.38%
  • 近 3 月：+1.42%
  • 近 6 月：+18.02%
  • 今年以來：+3.27%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報摩根士丹利

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006996.210.41%
道瓊指數48378.22-0.33%
NASDAQ23835.22+0.83%
費城半導體9197.79-0.29%
摩根士丹利192.7+5.11%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty