盤中速報 - 摩根士丹利(MS-US)大漲5.49%，報193.41美元
鉅亨網新聞中心
摩根士丹利(MS-US)截至台北時間15日21:35股價上漲10.07美元，報193.41美元，漲幅5.49%，成交量1,224,062（股），盤中最高價194.59美元、最低價187.92美元。
美股指數盤中表現
摩根士丹利(MS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.85%
- 近 1 月：+18.38%
- 近 3 月：+1.42%
- 近 6 月：+18.02%
- 今年以來：+3.27%
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