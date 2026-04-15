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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.27元，預估目標價為33.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.28元下修至0.27元，其中最高估值0.63元，最低估值0.07元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.63(0.63)2.062.43.48
最低值0.07(0.07)0.511.242.12
平均值0.3(0.31)1.131.82.88
中位數0.27(0.28)1.011.743.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值76.26億88.56億95.94億107.15億
最低值65.39億71.48億81.18億90.39億
平均值68.68億77.71億86.79億101.18億
中位數68.46億76.93億84.33億103.59億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.78-3.16-1.73-1.05-0.01
營業收入12.96億22.40億36.65億47.68億60.55億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDKNG

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