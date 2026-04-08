鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.28元，預估目標價為33.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.3元下修至0.28元，其中最高估值0.63元，最低估值0.07元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.63(0.63)
|2.06
|2.4
|3.48
|最低值
|0.07(0.07)
|0.53
|1.24
|2.12
|平均值
|0.31(0.31)
|1.13
|1.84
|2.88
|中位數
|0.28(0.3)
|1.02
|1.75
|3.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|76.26億
|88.56億
|95.94億
|107.15億
|最低值
|65.39億
|71.48億
|81.18億
|90.39億
|平均值
|68.68億
|77.72億
|87.02億
|101.18億
|中位數
|68.46億
|76.93億
|84.91億
|103.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|-1.05
|-0.01
|營業收入
|12.96億
|22.40億
|36.65億
|47.68億
|60.55億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司DKNG-US的目標價調降至33元，幅度約5.71%
- 〈美股盤後〉川普停攻伊朗電廠5天 道瓊漲超630點 三大指數齊寫2月初來最佳日
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為35.00元
- 「木頭姐」大舉加碼 AI 概念股 稱人工智慧為「史上最具顛覆性創新」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇