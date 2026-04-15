盤後速報 - 弘帆(8433)次交易(16)日除息4.2元，參考價57.1元
鉅亨網新聞中心
弘帆(8433-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。
首日參考價為57.1元，相較今日收盤價61.30元，息值合計為4.2元，股息殖利率6.85%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|61.30
|4.2
|6.85%
|0.0
|2025/04/25
|84.6
|6.4654
|7.64%
|0.0
|2024/04/19
|105.0
|5.941
|5.66%
|0.0
|2023/07/27
|87.6
|4.9996
|5.71%
|0.0
|2022/07/12
|55.7
|2.5
|4.49%
|0.0
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