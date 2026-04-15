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鉅亨速報

盤後速報 - 弘帆(8433)次交易(16)日除息4.2元，參考價57.1元

鉅亨網新聞中心

弘帆(8433-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。

首日參考價為57.1元，相較今日收盤價61.30元，息值合計為4.2元，股息殖利率6.85%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 61.30 4.2 6.85% 0.0
2025/04/25 84.6 6.4654 7.64% 0.0
2024/04/19 105.0 5.941 5.66% 0.0
2023/07/27 87.6 4.9996 5.71% 0.0
2022/07/12 55.7 2.5 4.49% 0.0


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