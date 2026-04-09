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鉅亨速報

盤後速報 - 弘帆(8433)下週(4月16日)除息4.2元，預估參考價58.6元

鉅亨網新聞中心

弘帆(8433-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。

以今日(4月9日)收盤價62.80元計算，預估參考價為58.6元，息值合計為4.2元，股息殖利率6.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

弘帆(8433-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為流行髮飾.梳子.珠寶.手袋及其他等進出口業務。近5日股價下跌1.26%，櫃買市場加權指數上漲6.23%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 62.80 4.2 6.69% 0.0
2025/04/25 84.6 6.4654 7.64% 0.0
2024/04/19 105.0 5.941 5.66% 0.0
2023/07/27 87.6 4.9996 5.71% 0.0
2022/07/12 55.7 2.5 4.49% 0.0

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