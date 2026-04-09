盤後速報 - 弘帆(8433)下週(4月16日)除息4.2元，預估參考價58.6元
鉅亨網新聞中心
弘帆(8433-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。
以今日(4月9日)收盤價62.80元計算，預估參考價為58.6元，息值合計為4.2元，股息殖利率6.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
弘帆(8433-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為流行髮飾.梳子.珠寶.手袋及其他等進出口業務。近5日股價下跌1.26%，櫃買市場加權指數上漲6.23%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|62.80
|4.2
|6.69%
|0.0
|2025/04/25
|84.6
|6.4654
|7.64%
|0.0
|2024/04/19
|105.0
|5.941
|5.66%
|0.0
|2023/07/27
|87.6
|4.9996
|5.71%
|0.0
|2022/07/12
|55.7
|2.5
|4.49%
|0.0
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