盤後速報 - 久裕(4173)次交易(16)日除息1.04元，參考價19.46元
鉅亨網新聞中心
久裕(4173-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.04元。
首日參考價為19.46元，相較今日收盤價20.50元，息值合計為1.04元，股息殖利率5.07%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|20.50
|1.04
|5.07%
|0.0
|2025/04/17
|23.1
|1.1882
|5.14%
|0.0
|2024/04/11
|22.9
|0.9197
|4.02%
|0.0
|2023/07/11
|24.45
|0.65
|2.66%
|0.0
|2022/07/13
|16.85
|0.5
|2.97%
|0.0
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