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鉅亨速報

盤後速報 - 久裕(4173)次交易(16)日除息1.04元，參考價19.46元

鉅亨網新聞中心

久裕(4173-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.04元。

首日參考價為19.46元，相較今日收盤價20.50元，息值合計為1.04元，股息殖利率5.07%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 20.50 1.04 5.07% 0.0
2025/04/17 23.1 1.1882 5.14% 0.0
2024/04/11 22.9 0.9197 4.02% 0.0
2023/07/11 24.45 0.65 2.66% 0.0
2022/07/13 16.85 0.5 2.97% 0.0


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