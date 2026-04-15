盤後速報 - 鴻名(3021)次交易(16)日除息0.6元，參考價16.3元
鉅亨網新聞中心
鴻名(3021-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
首日參考價為16.3元，相較今日收盤價16.90元，息值合計為0.6元，股息殖利率3.55%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|16.90
|0.6
|3.55%
|0.0
|2025/09/26
|18.45
|0.30316
|1.64%
|0.0
|2024/07/09
|26.5
|0.3
|1.13%
|0.0
|2023/07/05
|22.65
|0.7
|3.09%
|0.0
|2022/08/25
|22.4
|0.3
|1.34%
|0.3
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