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鉅亨速報

盤後速報 - 鴻名(3021)次交易(16)日除息0.6元，參考價16.3元

鉅亨網新聞中心

鴻名(3021-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為16.3元，相較今日收盤價16.90元，息值合計為0.6元，股息殖利率3.55%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 16.90 0.6 3.55% 0.0
2025/09/26 18.45 0.30316 1.64% 0.0
2024/07/09 26.5 0.3 1.13% 0.0
2023/07/05 22.65 0.7 3.09% 0.0
2022/08/25 22.4 0.3 1.34% 0.3


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