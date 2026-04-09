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鉅亨速報

盤後速報 - 鴻名(3021)下週(4月16日)除息0.6元，預估參考價15.2元

鉅亨網新聞中心

鴻名(3021-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(4月9日)收盤價15.80元計算，預估參考價為15.2元，息值合計為0.6元，股息殖利率3.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

鴻名(3021-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器.連接線組,電子元件產品之研發.生產及銷售。家電.空調.汽車.事務機器設備相關接線組之研發.生產及銷售。電腦資訊系統整合及維護服務。近5日股價上漲0.63%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/16 15.80 0.6 3.8% 0.0
2025/09/26 18.45 0.30316 1.64% 0.0
2024/07/09 26.5 0.3 1.13% 0.0
2023/07/05 22.65 0.7 3.09% 0.0
2022/08/25 22.4 0.3 1.34% 0.3

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集中市場加權指數34861.16+0.29%
鴻名15.8-1.25%

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