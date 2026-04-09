盤後速報 - 鴻名(3021)下週(4月16日)除息0.6元，預估參考價15.2元
鉅亨網新聞中心
鴻名(3021-TW)下週(4月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(4月9日)收盤價15.80元計算，預估參考價為15.2元，息值合計為0.6元，股息殖利率3.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
鴻名(3021-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器.連接線組,電子元件產品之研發.生產及銷售。家電.空調.汽車.事務機器設備相關接線組之研發.生產及銷售。電腦資訊系統整合及維護服務。近5日股價上漲0.63%，集中市場加權指數上漲4.78%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/16
|15.80
|0.6
|3.8%
|0.0
|2025/09/26
|18.45
|0.30316
|1.64%
|0.0
|2024/07/09
|26.5
|0.3
|1.13%
|0.0
|2023/07/05
|22.65
|0.7
|3.09%
|0.0
|2022/08/25
|22.4
|0.3
|1.34%
|0.3
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