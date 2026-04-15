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鉅亨速報

盤中速報 - 聯亞(3081)大漲7.13%，報2330元

鉅亨網新聞中心

聯亞(3081-TW)15日11:10股價上漲155元，報2330.0元，漲幅7.13%，成交2,668張。

聯亞(3081-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、國際貿易業。研發、設計、生產及銷售下列產品:。1.雷射磊晶片 2.檢光器磊晶片 3.兼營前述產品相關之國際貿易業。

近5日股價上漲8.48%，櫃買市場加權指數上漲9.33%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-952 張
  • 外資買賣超：-431 張
  • 投信買賣超：-650 張
  • 自營商買賣超：+129 張
  • 融資增減：+307 張
  • 融券增減：+58 張

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