盤中速報 - 聯亞(3081)大跌7.11%，報2155元
鉅亨網新聞中心
聯亞(3081-TW)14日11:45股價下跌165元，報2155.0元，跌幅7.11%，成交3,006張。
聯亞(3081-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業、電子零組件製造業、國際貿易業。研發、設計、生產及銷售下列產品:。1.雷射磊晶片 2.檢光器磊晶片 3.兼營前述產品相關之國際貿易業。
近5日股價上漲27.12%，櫃買市場加權指數上漲10.8%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-507 張
- 外資買賣超：-324 張
- 投信買賣超：-158 張
- 自營商買賣超：-25 張
- 融資增減：+183 張
- 融券增減：+142 張
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