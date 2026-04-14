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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對中砂(1560-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.4元上修至12.57元，其中最高估值13.93元，最低估值10.01元，預估目標價為530元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|13.93(13.85)
|18.46
|20.18
|最低值
|10.01(10.01)
|8.98
|20.18
|平均值
|12.49(12.35)
|15.86
|20.18
|中位數
|12.57(12.4)
|16.15
|20.18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10,590,000
|12,976,070
|13,993,740
|最低值
|9,283,000
|9,747,000
|13,993,740
|平均值
|9,993,270
|11,644,760
|13,993,740
|中位數
|10,027,500
|11,659,500
|13,993,740
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|1,360,220
|1,035,003
|852,122
|1,247,391
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|8,149,475
|7,019,493
|6,380,904
|6,907,619
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1560/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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