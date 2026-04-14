鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-14 20:04

宏泰集團旗下宏泰人壽傳出遭台北地檢署依違反證券交易法非常規交易，至總公司搜索調查。保險局官員表示，應與不動產交易案有關，目前仍在檢調偵查當中，不便做相關評論，也未證實是金管會主動移送。該公司今 (14) 日亦發布聲明，強調全力配合司法調查，並保證營運與保戶權益不受影響。

保險局副局長蔡火炎表示，金管會對此事件已有掌握，也有接獲宏泰人壽通報重大偶發事件，此案與該公司過去的不動產交易投資案有關。

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蔡火炎表示，金管會平時皆定期對保險公司進行金融檢查，若發現疑似不法事證，均依法移送。由於目前由檢調偵查中，基於偵查不公開原則，金管會不便對詳細案情發表評論。

根據檢調掌握，此案由金管會告發，宏泰人壽辦理淡水土地標售，未依公開發行公司取得或處分資產處理準則辦理資產交易，導致宏泰人壽損失數億元，涉及宏泰集團林姓主席、時任宏泰人壽董事長魯姓男子等高層管理幹部，被依違反證券交易法非常規交易、特別背信罪嫌移送複訊。

宏泰人壽今日也發布聲明回應外界關切，公司一向秉持依法合規經營及公平待客之原則，對於司法機關之調查均予以尊重，並全力配合相關程序之進行。

宏泰人壽指出，本案目前仍屬於偵查階段，相關事實與細節尚待司法機關進一步釐清。公司對未經證實之訊息不予評論，亦呼籲外界避免臆測及過度解讀，以維護調查公正性。