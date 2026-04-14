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鉅亨速報

營收速報 - 元大金(2885)3月營收124.21億元年增率高達70.15％

鉅亨網新聞中心

元大金(2885-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣124.21億元，年增率70.15%，月增率-6.72%。

今年1-3月累計營收為435.09億元，累計年增率77.69%。

最新價為49.55元，近5日股價上漲3.49%，相關金融保險上漲0.36%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+13064 張
  • 外資買賣超：+15256 張
  • 投信買賣超：-1826 張
  • 自營商買賣超：-366 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 124.21億 70% -7%
26/2 133.16億 52% -25%
26/1 177.71億 111% 42%
25/12 125.32億 36% -5%
25/11 132.46億 16% 3%
25/10 128.41億 28% 6%

元大金(2885-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收元大金

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