鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-14 16:30

LED 導線架暨散熱元件廠一詮 (2486-TW) 股價近 5 個交易日飆漲逾 3 成，遭主管機關列為注意股，今 (14) 日公布 3 月自結數，稅後純益達 3500 萬元，較去年同期顯著成長 337.5%，每股純益 0.15 元。

一詮 3 月營收 6.15 億元，年增 19.42%，稅前淨利 4200 萬元，年增 223.08%；稅後純益 3500 萬元，年增 337.5%，每股盈純益 0.15 元 。

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一詮第一季營收 16.2 億元，年增 19.91%，；稅前淨利 9100 萬元，年增 506.67%；稅後純益 7100 萬元，年增 3650%，第一季每股純益 0.31 元 。

一詮憑藉人工智慧散熱與光通訊散熱雙線並進，訂單能見度已上看至 2027 年。公司已成功打入輝達與 Google 供應鏈，為市場上極少數能供應高階先進封裝散熱片的業者之一。