鉅亨網新聞中心 2026-04-14 15:10

中國國務院總理李強日前簽署國務院令，正式公布《中華人民共和國反外國不當域外管轄條例》，並自公布之日起施行。據中國司法部負責人表示，此舉旨在維護國家主權、安全與發展利益，保護中國公民及組織的合法權益，並捍衛以國際法為基礎的國際秩序。

《條例》共 20 條，系統性地構建了應對外國不當域外管轄的制度體系。其核心內容包括建立「識別、阻斷與反制」三大制度：

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識別制度：由國務院法治部門會同有關部門，評估外國措施是否違反國際法及國際關係基本準則。

阻斷制度（禁執令）：經識別為不當措施後，官方可發布公告，禁止任何組織或個人執行或協助執行。此「禁執令」制度被專家視為阻斷外國不當干預的「法律牆」。

反制制度（惡意實體清單）：針對推動或參與實施不當管轄的外國組織與個人，中國將建立「惡意實體清單」，採取查封、扣押、凍結財產，以及禁止交易與罰款等反制措施。

為了強化對內保護，《條例》明確規定，若因組織或個人執行外國不當措施而導致中國公民、組織權益受損，受害者可依法向人民法院提起訴訟，要求停止侵害並賠償損失。此外，省級以上政府部門及行業協會將提供指導、協調與法律服務，協助企業應對外部風險。

中國政法大學錢端升講座教授、中國國際私法研究會副會長霍政欣指出，此《條例》是繼《反外國制裁法》後，中國完善涉外法治體系的標誌性成果，進一步豐富了「三反」法律工具箱。

中國司法部負責人強調，該條例與西方國家濫施的「長臂管轄」有本質區別，屬於防禦性措施，旨在用法律手段向國際秩序的攪局者說「不」。