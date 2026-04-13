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鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲6.96%，報61.13美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間14日03:53股價上漲3.98美元，報61.13美元，漲幅6.96%，成交量8,232,168（股），盤中最高價61.35美元、最低價56.72美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-16.31%
  • 近 1 月：-22.08%
  • 近 3 月：-60.97%
  • 近 6 月：-60.47%
  • 今年以來：-64.75%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A61.3+7.26%

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