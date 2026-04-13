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鉅亨速報

盤中速報 - Cadence設計系統(CDNS-US)大漲8.32%，報287.76美元

鉅亨網新聞中心

Cadence設計系統(CDNS-US)截至台北時間14日03:52股價上漲22.1美元，報287.76美元，漲幅8.32%，成交量1,730,688（股），盤中最高價287.84美元、最低價265.22美元。

美股指數盤中表現

Cadence設計系統(CDNS-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.69%
  • 近 1 月：-8.49%
  • 近 3 月：-18.39%
  • 近 6 月：-18.76%
  • 今年以來：-15.01%

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美股美股盤中盤中速報Cadence設計系統

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