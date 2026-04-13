焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報99.05點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日14:50，美元指數上漲0.4點漲幅達0.41%，暫報99.05點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.10%
- 近 1 週：-1.38%
- 近 3 月：-0.21%
- 近 6 月：-0.33%
- 今年以來：+0.33%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.17
|-0.28%
|美元/日元
|159.65
|0.23%
|英鎊/美元
|1.34
|-0.35%
|美元/加幣
|1.39
|0.10%
|美元/瑞典克朗
|9.31
|0.57%
|美元/瑞郎
|0.79
|0.19%
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