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鉅亨速報

焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報99.05點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間13日14:50，美元指數上漲0.4點漲幅達0.41%，暫報99.05點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.10%
  • 近 1 週：-1.38%
  • 近 3 月：-0.21%
  • 近 6 月：-0.33%
  • 今年以來：+0.33%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.17 -0.28%
美元/日元 159.65 0.23%
英鎊/美元 1.34 -0.35%
美元/加幣 1.39 0.10%
美元/瑞典克朗 9.31 0.57%
美元/瑞郎 0.79 0.19%

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焦點速報美元指數

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美元指數98.9710.33%
歐元/美元1.1683-0.31%
美元/日元159.71+0.26%
英鎊/美元1.3423-0.26%
美元/加幣1.3844+0.04%
美元/瑞典克朗9.3173+0.60%
美元/瑞郎0.7903+0.15%

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