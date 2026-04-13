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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.07%，報9.1628元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日05:00，美元/瑞典克朗下跌0.0991點跌幅達1.07%，暫報9.1628點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.86%
  • 近 1 週：-2.16%
  • 近 3 月：+1.08%
  • 近 6 月：-2.37%
  • 今年以來：+0.68%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.86，本日下跌0.03%
  • 美元/瑞郎相關性0.83，本日下跌0.71%
  • 美元/南非蘭特相關性0.76，本日下跌0.12%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日下跌0.32%
  • 紐元/美元相關性-0.89，本日下跌0.48%
  • 英鎊/美元相關性-0.84，本日下跌0.34%

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美元/瑞典克朗9.1761+0.02%
南非蘭特/美元0.0609+0.33%
歐元/美元1.1760+0.03%
紐元/美元0.5868-0.02%
英鎊/美元1.3510+0.06%

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