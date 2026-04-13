外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大跌1.07%，報9.1628元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日05:00，美元/瑞典克朗下跌0.0991點跌幅達1.07%，暫報9.1628點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.86%
- 近 1 週：-2.16%
- 近 3 月：+1.08%
- 近 6 月：-2.37%
- 今年以來：+0.68%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.86，本日下跌0.03%
- 美元/瑞郎相關性0.83，本日下跌0.71%
- 美元/南非蘭特相關性0.76，本日下跌0.12%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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