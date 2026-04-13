鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估下修至1.25元，預估目標價為35.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.28元下修至1.25元，其中最高估值1.44元，最低估值1.12元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.44(1.48)
|1.72
|2.16
|2.08
|最低值
|1.12(1.12)
|1.36
|1.64
|1.78
|平均值
|1.26(1.29)
|1.56
|1.83
|1.94
|中位數
|1.25(1.28)
|1.59
|1.78
|1.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|64.55億
|71.22億
|80.38億
|84.62億
|最低值
|63.50億
|69.18億
|72.77億
|76.22億
|平均值
|63.92億
|70.40億
|76.93億
|80.26億
|中位數
|63.85億
|70.50億
|77.14億
|79.93億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.09
|-0.06
|-0.10
|0.04
|0.83
|營業收入
|34.80億
|41.50億
|45.63億
|52.37億
|60.63億
詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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