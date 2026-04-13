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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：StandardAero, Inc.(SARO-US)EPS預估下修至1.25元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對StandardAero, Inc.(SARO-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.28元下修至1.25元，其中最高估值1.44元，最低估值1.12元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.44(1.48)1.722.162.08
最低值1.12(1.12)1.361.641.78
平均值1.26(1.29)1.561.831.94
中位數1.25(1.28)1.591.781.95

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值64.55億71.22億80.38億84.62億
最低值63.50億69.18億72.77億76.22億
平均值63.92億70.40億76.93億80.26億
中位數63.85億70.50億77.14億79.93億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.09-0.06-0.100.040.83
營業收入34.80億41.50億45.63億52.37億60.63億

詳細資訊請看美股內頁：
StandardAero, Inc.(SARO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSARO

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