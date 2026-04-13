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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康菲石油(COP-US)EPS預估上修至8.84元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共29位分析師，對康菲石油(COP-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.32元上修至8.84元，其中最高估值12.84元，最低估值2.65元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.84(12.84)1112.0213.98
最低值2.65(2.65)4.655.818.1
平均值8.37(8.05)8.229.049.8
中位數8.84(8.32)8.549.178.56

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值771.44億741.67億734.85億713.30億
最低值451.38億429.34億418.88億713.30億
平均值643.09億621.33億645.45億713.30億
中位數639.82億627.99億659.53億713.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.0714.579.067.816.35
營業收入460.56億785.82億560.55億546.12億587.14億

詳細資訊請看美股內頁：
康菲石油(COP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCOP

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