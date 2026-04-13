鉅亨速報 - Factset 最新調查：康菲石油(COP-US)EPS預估上修至8.84元，預估目標價為140.00元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對康菲石油(COP-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.32元上修至8.84元，其中最高估值12.84元，最低估值2.65元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.84(12.84)
|11
|12.02
|13.98
|最低值
|2.65(2.65)
|4.65
|5.81
|8.1
|平均值
|8.37(8.05)
|8.22
|9.04
|9.8
|中位數
|8.84(8.32)
|8.54
|9.17
|8.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|771.44億
|741.67億
|734.85億
|713.30億
|最低值
|451.38億
|429.34億
|418.88億
|713.30億
|平均值
|643.09億
|621.33億
|645.45億
|713.30億
|中位數
|639.82億
|627.99億
|659.53億
|713.30億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.07
|14.57
|9.06
|7.81
|6.35
|營業收入
|460.56億
|785.82億
|560.55億
|546.12億
|587.14億
詳細資訊請看美股內頁：
康菲石油(COP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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