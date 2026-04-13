鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至21.97元，預估目標價為258.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由20元上修至21.97元，其中最高估值30.56元，最低估值12.02元，預估目標價為258.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|30.56(30.56)
|24.07
|27.3
|29.3
|最低值
|12.02(12.02)
|10.1
|6.19
|29.3
|平均值
|21.24(20.92)
|17.54
|16.81
|29.3
|中位數
|21.97(20)
|18.24
|16.86
|29.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,628.18億
|1,662.04億
|1,298.66億
|最低值
|1,067.63億
|1,031.54億
|1,046.28億
|平均值
|1,287.83億
|1,257.52億
|1,177.35億
|中位數
|1,247.63億
|1,153.38億
|1,178.55億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.27
|29.04
|24.92
|8.58
|7.57
|營業收入
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
|1,297.82億
|1,227.18億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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