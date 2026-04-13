鉅亨網新聞中心 2026-04-13 09:00

路透社引述消息人士報導，美國川普政府將加強打擊「生育旅遊」，指控部分仲介協助孕婦在簽證申請中作假，以確保她們在美國出生的嬰兒能自動獲得美國公民身分。川普一直以此議題為由，試圖限制「屬地主義」的出生公民權。

根據路透社取得的內部郵件，美國移民及海關執法局（ICE）已要求全國調查員專注於一項全新的「生育旅遊行動」，旨在剷除協助外籍孕婦赴美生產以獲取公民身分的仲介網路。

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川普自 2025 年 1 月就任後，便積極推動縮減合法與非法移民的政策，並以生育旅遊帶來的威脅，作為試圖限制美國領土出生者自動獲得公民權的理論依據。

白宮發言人安娜 · 凱利（Anna Kelly）在聲明中表示，失控的生育旅遊造成納稅人巨大負擔並威脅國家安全，且多數國家並不提供自動的出生公民權。

美國國土安全部（DHS）拒絕評論任何正在進行的調查，但表示已知部分網絡確實協助外國人以生育為目的赴美。發言人指出，在美國生產本身並不違法，但當局將持續關注並處理與此相關的潛在聯邦法律違規行為。

目前美國法律並未明文禁止生育旅遊，但川普首任期間於 2020 年實施的聯邦規定，已禁止以取得子女美國國籍為主要目的，使用短期觀光或商務簽證入境。參與相關安排者，可能因詐欺或其他罪名遭起訴。

儘管官方並無統計每年有多少外籍人士專程赴美產子，也未掌握確切的社會成本支出，但支持縮減移民規模的「移民研究中心」曾在 2020 年分析指出，2016 至 2017 年間約有 2 萬至 2.5 萬名母親因此赴美。

相較於 2025 年美國全境 360 萬的新生兒總數，生育旅遊佔比極低，但共和黨仍將此視為限縮公民權的關鍵理由。

共和黨人長期以生育旅遊為由，主張限制依據憲法修正案所保障的出生公民權。川普上任首日即簽署行政命令，指示聯邦機構不再承認父母雙方皆非美國公民，或合法永久居民之在美出生子女的公民身分，此舉大幅偏離逾百年來的法律先例。不過，該命令已遭多名聯邦法官阻擋，並於上週送交最高法院進行口頭辯論。