盤中速報 - 恩金幣大漲11.18%，報0.031美元

Enjin Coin是Enjin的項目，Enjin是一家提供基於區塊鏈的互連遊戲產品生態系統的公司。 Enjin的旗艦產品是Enjin Network，這是一個社交遊戲平臺，用戶可以通過該平臺創建網站和氏族，聊天並託管虛擬物品商店。Enjin允許遊戲開發人員在乙太坊區塊鏈上標記遊戲內物品。 它使用ERC-20代幣Enjin Coin來支援使用其平臺發行的數字資產，這意味著可以按實際價值購買，出售和交易物品。