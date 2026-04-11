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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對文曄(3036-TW)做出2026年EPS預估：中位數由19.44元上修至19.55元，其中最高估值22元，最低估值16.51元，預估目標價為237.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|22(22)
|25.93
|最低值
|16.51(16.51)
|20.33
|平均值
|19.34(19.26)
|23.45
|中位數
|19.55(19.44)
|23.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|2,058,694,000
|3,127,808,000
|最低值
|1,823,820,000
|2,275,737,000
|平均值
|1,982,010,940
|2,510,641,400
|中位數
|1,993,723,000
|2,416,944,510
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|13,543,724
|9,112,156
|4,012,142
|7,631,123
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,177,948,907
|959,431,897
|594,518,813
|571,197,118
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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