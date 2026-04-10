外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.48%，報0.7861元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日21:30，美元/瑞郎下跌0.0038點跌幅達0.48%，暫報0.7861點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.65%
- 近 1 週：-1.06%
- 近 3 月：-1.40%
- 近 6 月：-1.95%
- 今年以來：-0.37%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日下跌0.5%
- 美元/加幣相關性0.81，本日下跌0.05%
- 美元/新加坡幣相關性0.77，本日下跌0.04%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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