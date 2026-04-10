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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇家加勒比國際郵輪(RCL-US)EPS預估下修至17.6元，預估目標價為362.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對皇家加勒比國際郵輪(RCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.92元下修至17.6元，其中最高估值18.78元，最低估值16.55元，預估目標價為362.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.78(18.78)21.5324.9827.99
最低值16.55(16.55)18.8621.4825.07
平均值17.56(17.73)20.3123.2826.16
中位數17.6(17.92)20.3423.2825.42

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值201.38億217.24億237.04億252.14億
最低值193.68億208.01億225.22億245.79億
平均值196.97億211.43億229.78億248.39億
中位數196.64億211.05億229.73億247.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-20.89-8.456.3110.9415.61
營業收入15.32億88.41億139.00億164.84億179.35億

詳細資訊請看美股內頁：
皇家加勒比國際郵輪(RCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRCL

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