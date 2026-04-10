鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇家加勒比國際郵輪(RCL-US)EPS預估下修至17.6元，預估目標價為362.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對皇家加勒比國際郵輪(RCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.92元下修至17.6元，其中最高估值18.78元，最低估值16.55元，預估目標價為362.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.78(18.78)
|21.53
|24.98
|27.99
|最低值
|16.55(16.55)
|18.86
|21.48
|25.07
|平均值
|17.56(17.73)
|20.31
|23.28
|26.16
|中位數
|17.6(17.92)
|20.34
|23.28
|25.42
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|201.38億
|217.24億
|237.04億
|252.14億
|最低值
|193.68億
|208.01億
|225.22億
|245.79億
|平均值
|196.97億
|211.43億
|229.78億
|248.39億
|中位數
|196.64億
|211.05億
|229.73億
|247.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-20.89
|-8.45
|6.31
|10.94
|15.61
|營業收入
|15.32億
|88.41億
|139.00億
|164.84億
|179.35億
詳細資訊請看美股內頁：
皇家加勒比國際郵輪(RCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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