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鉅亨速報

營收速報 - 凌航(3135)3月營收14.30億元年增率高達140.51％

鉅亨網新聞中心

凌航(3135-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣14.30億元，年增率140.51%，月增率45.74%。

今年1-3月累計營收為39.58億元，累計年增率177.96%。

最新價為115.5元，近5日股價上漲8.13%，相關半導體業上漲7.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+38 張
  • 外資買賣超：+38 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 14.30億 141% 46%
26/2 9.81億 104% -37%
26/1 15.46億 344% 31%
25/12 11.76億 120% 56%
25/11 7.52億 30% 19%
25/10 6.33億 10% -20%

凌航(3135-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。資訊軟體服務業。國際貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收凌航

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