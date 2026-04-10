營收速報 - 慶生(6210)3月營收4,589萬元年增率高達102.41％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為1.05億元，累計年增率51.24%。
最新價為19.8元，近5日股價上漲1.78%，相關電子零組件類指數上漲13.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|4,589萬
|102%
|69%
|26/2
|2,721萬
|1%
|-15%
|26/1
|3,196萬
|60%
|-14%
|25/12
|3,732萬
|112%
|21%
|25/11
|3,082萬
|52%
|-15%
|25/10
|3,612萬
|21%
|18%
慶生(6210-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為單雙面及多層印刷電路板之製造、加工及買賣業務。電子零組件之製造、加工及買賣業務。前各項有關產品及原料之進出口及經銷買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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