search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 慶生(6210)3月營收4,589萬元年增率高達102.41％

鉅亨網新聞中心

慶生(6210-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣4,589萬元，年增率102.41%，月增率68.67%。

今年1-3月累計營收為1.05億元，累計年增率51.24%。

最新價為19.8元，近5日股價上漲1.78%，相關電子零組件類指數上漲13.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 4,589萬 102% 69%
26/2 2,721萬 1% -15%
26/1 3,196萬 60% -14%
25/12 3,732萬 112% 21%
25/11 3,082萬 52% -15%
25/10 3,612萬 21% 18%

慶生(6210-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為單雙面及多層印刷電路板之製造、加工及買賣業務。電子零組件之製造、加工及買賣業務。前各項有關產品及原料之進出口及經銷買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報3月營收慶生

相關行情

台股首頁我要存股
慶生19.8-1.00%
美元/台幣31.726-0.07%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty