營收速報 - 高鋒(4510)3月營收1.45億元年增率高達36.13％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為4.18億元，累計年增率34.11%。
最新價為40.95元，近5日股價下跌-1.79%，相關電機機械股價指數上漲1.52%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-252 張
- 外資買賣超：-216 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-36 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.45億
|36%
|12%
|26/2
|1.30億
|27%
|-9%
|26/1
|1.43億
|39%
|-19%
|25/12
|1.77億
|50%
|8%
|25/11
|1.64億
|14%
|-13%
|25/10
|1.89億
|55%
|56%
高鋒(4510-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件及原料之製造加工買賣。塑膠射出成型機等產業機械及其有關零配件及原料。前項有關產品進出口貿易與代理買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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