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鉅亨速報

營收速報 - 高鋒(4510)3月營收1.45億元年增率高達36.13％

鉅亨網新聞中心

高鋒(4510-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.45億元，年增率36.13%，月增率11.71%。

今年1-3月累計營收為4.18億元，累計年增率34.11%。

最新價為40.95元，近5日股價下跌-1.79%，相關電機機械股價指數上漲1.52%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-252 張
  • 外資買賣超：-216 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-36 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1.45億 36% 12%
26/2 1.30億 27% -9%
26/1 1.43億 39% -19%
25/12 1.77億 50% 8%
25/11 1.64億 14% -13%
25/10 1.89億 55% 56%

高鋒(4510-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件及原料之製造加工買賣。塑膠射出成型機等產業機械及其有關零配件及原料。前項有關產品進出口貿易與代理買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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