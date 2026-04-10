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鉅亨速報

營收速報 - 恩德(1528)3月營收2.77億元年增率高達30.9％

鉅亨網新聞中心

恩德(1528-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣2.77億元，年增率30.9%，月增率25.55%。

今年1-3月累計營收為7.48億元，累計年增率30.94%。

最新價為27.2元，近5日股價上漲6.29%，相關電機機械上漲5.44%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3996 張
  • 外資買賣超：-3515 張
  • 投信買賣超：-18 張
  • 自營商買賣超：-463 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 2.77億 31% 26%
26/2 2.21億 19% -12%
26/1 2.50億 44% 19%
25/12 2.11億 -26% 5%
25/11 2.01億 -34% -30%
25/10 2.88億 -28% -1%

恩德(1528-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為金屬及非金屬電腦數控加工中心。PCB電子機械。刀具.板材及其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收恩德

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