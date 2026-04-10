營收速報 - 恩德(1528)3月營收2.77億元年增率高達30.9％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為7.48億元，累計年增率30.94%。
最新價為27.2元，近5日股價上漲6.29%，相關電機機械上漲5.44%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3996 張
- 外資買賣超：-3515 張
- 投信買賣超：-18 張
- 自營商買賣超：-463 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|2.77億
|31%
|26%
|26/2
|2.21億
|19%
|-12%
|26/1
|2.50億
|44%
|19%
|25/12
|2.11億
|-26%
|5%
|25/11
|2.01億
|-34%
|-30%
|25/10
|2.88億
|-28%
|-1%
恩德(1528-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為金屬及非金屬電腦數控加工中心。PCB電子機械。刀具.板材及其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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