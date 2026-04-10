營收速報 - 德宏(5475)3月營收1.39億元年增率高達105.08％
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今年1-3月累計營收為3.21億元，累計年增率92.78%。
最新價為292元，近5日股價上漲12.58%，相關電子零組件類指數上漲13.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+867 張
- 外資買賣超：+119 張
- 投信買賣超：+786 張
- 自營商買賣超：-38 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.39億
|105%
|70%
|26/2
|8,174萬
|65%
|-19%
|26/1
|1.00億
|102%
|-11%
|25/12
|1.13億
|65%
|27%
|25/11
|8,867萬
|82%
|12%
|25/10
|7,933萬
|66%
|-20%
德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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