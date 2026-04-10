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鉅亨速報

營收速報 - 德宏(5475)3月營收1.39億元年增率高達105.08％

鉅亨網新聞中心

德宏(5475-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.39億元，年增率105.08%，月增率69.57%。

今年1-3月累計營收為3.21億元，累計年增率92.78%。

最新價為292元，近5日股價上漲12.58%，相關電子零組件類指數上漲13.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+867 張
  • 外資買賣超：+119 張
  • 投信買賣超：+786 張
  • 自營商買賣超：-38 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1.39億 105% 70%
26/2 8,174萬 65% -19%
26/1 1.00億 102% -11%
25/12 1.13億 65% 27%
25/11 8,867萬 82% 12%
25/10 7,933萬 66% -20%

德宏(5475-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板,玻璃布之製造加工及買賣業務。前項之原材料,零配組件,製成品之製造加工買賣業務。前項產品之進出口及國內外廠商產品之經銷,投標,報價業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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